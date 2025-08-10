Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupalı Samsun Gençler’i yıktı!
Giriş Tarihi: 10.8.2025

Avrupalı Samsun Gençler’i yıktı!

Karadeniz ekibi yeni sezona da galibiyetle başladı. Samsunspor, Mouandilmadji (pen.) ve Holse’nin golleriyle Başkent kulübünü 2-1 yenmeyi başardı

Avrupalı Samsun Gençler’i yıktı!
Geçen sezonun sürpriz çıkış yapan ve Avrupa Ligi playoff biletini alan takımı Samsunspor, yeni sezona da zaferle başladı. Kırmızıbeyazlılar, sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karadeniz takımının daha etkili oynadığı müsabakanın 39. dakikasında top Kyabou'nun eline çarptı ve hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Atışı yapan Mouandilmadji, Samsun'u öne geçirdi. 67. dakikada Holse ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan ise üstüne gelen topu çıkaramadı ve skor 2-0 oldu. 88'de ani gelişen Başkent ekibinin atağında Metehan Mimaroğlu farkı 1'e indirdi. 90 dakika sonunda kazanan, Thomas Reis'in takımı oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupalı Samsun Gençler’i yıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz