Avrupalı Samsun Gençler’i yıktı!

Geçen sezonun sürpriz çıkış yapan ve Avrupa Ligi playoff biletini alan takımı Samsunspor, yeni sezona da zaferle başladı. Kırmızıbeyazlılar, sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karadeniz takımının daha etkili oynadığı müsabakanın 39. dakikasında top Kyabou'nun eline çarptı ve hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.
Atışı yapan Mouandilmadji, Samsun'u öne geçirdi. 67. dakikada Holse ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan ise üstüne gelen topu çıkaramadı ve skor 2-0 oldu.
88'de ani gelişen Başkent ekibinin atağında Metehan Mimaroğlu
farkı 1'e indirdi. 90 dakika sonunda kazanan, Thomas Reis'in takımı oldu.