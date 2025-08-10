Avrupalı Samsun Gençler’i yıktı!

Geçen sezonun sürpriz çıkış yapan ve Avrupa Ligi playoff biletini alan takımı Samsunspor, yeni sezona da zaferle başladı. Kırmızıbeyazlılar, sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karadeniz takımının daha etkili oynadığı müsabakanın 39. dakikasındaAtışı yapan Mouandilmadji, Samsun'u öne geçirdi. 67. dakikada88'de ani gelişen Başkent ekibinin atağındafarkı 1'e indirdi. 90 dakika sonunda kazanan, Thomas Reis'in takımı oldu.