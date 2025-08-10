Mohamed Salah’tan UEFA’ya tokat gibi cevap!

Soykırımcı İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze'de, Filistin Milli Takımı'nın eski oyuncusu olan, Filistinli Pele lakaplı Süleyman el-Ubeyd'i canice öldürmüştü.UEFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" ifadelerini kullandı. Liverpool'un Mısırlı dünya yıldızı futbolcusu Mohamed Salah ise UEFA'nın, el-Ubeyd'in İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtmemesine tepki gösterdi. UEFA'nın paylaşımına yanıt veren Salah,dedi. Bu mesajı 30 milyondan fazla kişi görüntüledi.