Giriş Tarihi: 10.8.2025

Mohamed Salah’tan UEFA’ya tokat gibi cevap!

Mısırlı yıldız, İsrail’in öldürdüğü eski Filistin Milli Takımı oyuncusu El-Ubeyd için yayınlanan taziye mesajına “Nasıl öldüğünü anlatın” yanıtını verdi

Soykırımcı İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze'de, Filistin Milli Takımı'nın eski oyuncusu olan, Filistinli Pele lakaplı Süleyman el-Ubeyd'i canice öldürmüştü. Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda el-Ubeyd de yaşamını yitirmişti. UEFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" ifadelerini kullandı. Liverpool'un Mısırlı dünya yıldızı futbolcusu Mohamed Salah ise UEFA'nın, el-Ubeyd'in İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtmemesine tepki gösterdi. UEFA'nın paylaşımına yanıt veren Salah, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misin" dedi. Bu mesajı 30 milyondan fazla kişi görüntüledi.

