Kerem artık gün sayıyor!

F.Bahçe yönetimi, bir süredir yoğun mesaide olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde artık finale geldi.Benfica, Avrupa elemelerini düşünerek Beşiktaş'a soğuk yaklaşırken F.Bahçe ise şartları zorladı ve masaya oturdu. 26 yaşındaki oyuncuyu yıllık 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında ikna eden sarı-lacivertliler ayrıca 4 yıllık da kontratla beraber 20 milyon Euro'luk garanti ücreti masaya koydu. 1.6 milyon Euro alan Kerem, teklifi kabul ederken çocukken giydiği F.Bahçe formalı fotoğrafları da gösterip hazır olduğunun mesajını verdi. F.Bahçe yönetimi, Benfica dirense de pazarlıklar da bonservis bedeli ile direnci kırdı ve 25 milyon Euro'yu bulan toplam bedelle işi bitirdi.Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında süre aldığı için Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek.