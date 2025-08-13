Kerem artık gün sayıyor!

F.Bahçe yönetimi, bir süredir yoğun mesaide olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde artık finale geldi. Geçen sezon 12 milyon Euro ve bir sonraki satıştaki kârdan %10 karşılığında G.Saray'dan Benfica'ya giden oyuncu için önce Beşiktaş ardından da F.Bahçe devreye girdi.
Benfica, Avrupa elemelerini düşünerek Beşiktaş'a soğuk yaklaşırken F.Bahçe ise şartları zorladı ve masaya oturdu. 26 yaşındaki oyuncuyu yıllık 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında ikna eden sarı-lacivertliler ayrıca 4 yıllık da kontratla beraber 20 milyon Euro'luk garanti ücreti masaya koydu. 1.6 milyon Euro alan Kerem, teklifi kabul ederken çocukken giydiği F.Bahçe formalı fotoğrafları da gösterip hazır olduğunun mesajını verdi. F.Bahçe yönetimi, Benfica dirense de pazarlıklar da bonservis bedeli ile direnci kırdı ve 25 milyon Euro'yu bulan toplam bedelle işi bitirdi. Milli oyuncu kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüp ile antrenmanlara başlayacak ve Göztepe maçında forma giyecek.
KÖTÜ HABER
Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında süre aldığı için Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek.