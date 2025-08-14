Yaka kamerasıyla statlar kayıt altında

TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi.Yapılan açıklamada, "ODAKAN Yaka sistemi, ilk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı" denildi. Bu arada yaka kamerası, 4. hakemlere de takılacak.