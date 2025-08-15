Arda Turan’a büyük şok! Samsun, Pana ile eşleşti

Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Samsunspor'un rakibinin belli olacağı karşılaşmada Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a penaltılarda 4-3 yenildi. Bir önceki turda Beşiktaş'ı saf dışı bırakarak büyük sükse yapan Ukrayna ekibinde Türk teknik direktör Arda Turan, 82'de kenarda hakem kararı sonrasında çılgına döndü.
Kırmızı kartla atılan genç çalıştırıcı, hakemin üstüne yürüdü. Teknik heyet Turan'ı güçlükle kontrol etti. 120 dakikası 0-0 biten ve penaltılarla turlayan Panathinaikos, play-off'ta Samsunspor'un rakibi oldu.
İlk maç 21 Ağustos'ta Yunanistan'da, rövanş ise 28 Ağustos'ta Samsun'da oynanacak.