Erkenden attı rekorunu kırdı

Ligin açılış maçında G.Antep FK karşısında şov yapan isim Barış Alper Yılmaz'dı. Milli oyuncu, 3-0 biten maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Lig tarihinde ilk kez bir maçta 3 gole birden katkı yapan Barış, dün de sahnedeydi. Karagümrük karşılaşmasının 9. dakikasının 17. saniyesinde ağları bularak lig tarihinde en erken golünü kaydetti. Toplamda ise bu sezon 3 gol ve 1 asist ile 4 gole direkt etki etmeyi başardı.



SERT MESAJ

GEÇEN hafta G.Antep'teki gol sevinci ile Kerem Aktürkoğlu'na mesaj gönderen Barış Alper Yılmaz, bu haftayı da boş geçmedi. Barış'ın golünün ardından eli ile yaptığı sevincin bir Amerikan güreşçisine ait olduğu öğrenildi.

'MUTLUYUZ GURURLUYUZ'

GALATASARAY'IN ilk golünü atarak perdeyi açan Barış Alper Yılmaz maç sonu açıklamasında, ''Biz takım için oynuyoruz, bireysel olarak bir yere kadar gidemezsiniz. Her şey Galatasaray'ın başarısı için. Mutluyuz, gururluyuz böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.