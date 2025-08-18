Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor, Süper Lig'de 1200 gole ulaştı
Giriş Tarihi: 18.8.2025 12:16

Antalyaspor, Süper Lig'de 1200 gole ulaştı

Süper Lig'deki gol perdesini 1982-1983 sezonunda Metin Şahin ile aralayan Antalyaspor, 1200. gole Belçikalı forvet Nikola Storm ile ulaştı.

AA
Antalyaspor, Süper Lig’de 1200 gole ulaştı

Süper Lig'de 30'uncu sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 2. haftada dün Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta 1200. kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlıların galibiyetinde önemli katkısı olan yeni transferlerden 30 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm, Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza atan oyuncu oldu.

Hesap.com Antalyaspor'un ilk hafta Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandığı maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Storm, kısa sürede sergilediği performansla takdir kazandı.

İLK GOL SEVİNCİ FENERBAHÇE KARŞISINDA

Ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetti.

EN GOLLÜ SEZONU 2021-2022

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2021-22 sezonunda rakip kaleleri 54 kez havalandırarak ulaştı.

En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-83'de gerçekleşen Antalyaspor'un, Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:

Sezon Gol
1982-1983 27
1983-1984 34
1984-1985 33
1986-1987 37
1994-1995 39
1995-1996 45
1996-1997 38
1997-1998 51
1998-1999 46
1999-2000 42
2000-2001 45
2001-2002 46
2006-2007 32
2008-2009 34
2009-2010 49
2010-2011 41
2011-2012 32
2012-2013 50
2013-2014 34
2015-2016 53
2016-2017 47
2017-2018 40
2018-2019 39
2019-2020 41
2020-2021 41
2021-2022 54
2022-2023 46
2023-2024 44
2024-2025 37
2025-2026 (2 haftada) 3

- En golcü Eto'o

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.

Antalyaspor formasıyla 2015-16, 2016-17, 2017-18 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı Tita 37 ve Necati Ateş 30 golle takip etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor, Süper Lig'de 1200 gole ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz