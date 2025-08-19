Marsilya’ya şok! Kavga eden iki yıldızı satış listesine koyuldu

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, disiplinsiz davranışları nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine koyduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu karar, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kabul edilemez davranışlar sergilenmesi nedeniyle, teknik kadro ile mutabık kalınarak ve kulübün disiplin kurallarına uygun olarak alındı. Karar, pazartesi günü kulüp tarafından iki oyuncuya iletildi." denildi.

Basına yansıyan haberlere göre, ligin ilk haftasında 10 kişi kalan Rennes'e deplasmanda 1-0 yenilen Marsilya'da, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe soyunma odasında fiziksel olarak kavga etti.