Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marsilya'ya şok! Kavga eden iki yıldızı satış listesine koyuldu
Giriş Tarihi: 19.8.2025 21:49

Marsilya'ya şok! Kavga eden iki yıldızı satış listesine koyuldu

Marsilya'da soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe, kulüp tarafından satış listesine koyuldu.

AA
Marsilya’ya şok! Kavga eden iki yıldızı satış listesine koyuldu

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, disiplinsiz davranışları nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine koyduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu karar, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kabul edilemez davranışlar sergilenmesi nedeniyle, teknik kadro ile mutabık kalınarak ve kulübün disiplin kurallarına uygun olarak alındı. Karar, pazartesi günü kulüp tarafından iki oyuncuya iletildi." denildi.

Basına yansıyan haberlere göre, ligin ilk haftasında 10 kişi kalan Rennes'e deplasmanda 1-0 yenilen Marsilya'da, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe soyunma odasında fiziksel olarak kavga etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marsilya'ya şok! Kavga eden iki yıldızı satış listesine koyuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz