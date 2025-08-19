Osimhen ilk 11’e İcardi kulübeye

Karagümrük maçında Osimhen ve İcardi'yi sonradan oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golcülerine göre 11'i değiştirmeye hazırlanıyor.Osimhen-İcardi arasındaki tercihini ilk olarak Osimhen'den yana kullanacak Buruk, yüzde yüz hazır hale geldiğinde İcardi ile çift forvete dönüş yapacak. 281 gün sonra formasına kavuşan Arjantinli yıldız, Karagümrük maçında golünü atarak RAMS Park'ta 'Aşkın Olayım' şarkısını dinletmişti.