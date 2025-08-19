Yüzüne bak ayrılığı anla!

Kerem Aktürkoğlu'nun son lig maçındaki surat ifadesi Portekiz'de büyük tartışma yarattı. Record gazetesi Kerem'in Estrela ile oynanan maçta yedek kulübesinde kaldığının ve oyuna hiç dahil olmadığının altını çizdiği haberinde "Maddi nedenlerin yanı sıra ailevi sebeplerle de Türkiye'ye dönmek istiyor" yorumuna yer verdi. Milli futbolcunun idmanlarda ve maçtaki ısınmalarda yüz ifadesinin çok mutsuz olduğuna da dikkat çeken Record gazetesi, "Aktürkoğlu ayrılmaya karar verdi" başlığını kullandı. Ayrıca oyuncunun üzgün ve moralsiz halinin de vücut diline yansıdığının altı çizildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA!

F.Bahçe yönetimi transfer için çalışırken oyuncu her ihtimalde bugün İstanbul'da olacak. Benfica'nın, F.Bahçe'ye konuk olacağı maçın kadrosunda yer alması beklenen Kerem Aktürkoğlu, takımı ile birlikte Şampiyonlar Ligi play-off turu için Kadıköy'e gelecek.