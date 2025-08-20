5 yıl sonra eve döndü!

.Bahçe, 2020 yılında altyapısına bedelsiz olarak çağırıp denediği ancak sözleşme yapmayıp gönderdiği Dorgeles Nene'yi önceki gece İstanbul'a getirdi veForvet ve sağ kanat oynayan 22 yaşındaki futbolcu için Avusturya ekibiMali Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldızın2021'de Salzburg'a imza atan Nene ardından FC Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra 2023'te Salzburg'a döndü. Atletik özellikleriyle hücum bölgesinde öne çıkan futbolcu, kariyerinde 172 maçta forma giydi. 47 gol-33 asist üretti. Genç yıldız içinyorumları dikkat çekiyor.