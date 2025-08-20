5 yıl sonra eve döndü!

F
.Bahçe, 2020 yılında altyapısına bedelsiz olarak çağırıp denediği ancak sözleşme yapmayıp gönderdiği Dorgeles Nene'yi önceki gece İstanbul'a getirdi ve 5 yıllık sözleşmeye imza attırdı.
Forvet ve sağ kanat oynayan 22 yaşındaki futbolcu için Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'a 15 milyon Euro bonservis ödenecek. Bonuslarla bu rakam 20 milyon Euro'yu bulabilecek.
Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldızın cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
2021'de Salzburg'a imza atan Nene ardından FC Liefering, SV Ried ve Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra 2023'te Salzburg'a döndü. Atletik özellikleriyle hücum bölgesinde öne çıkan futbolcu, kariyerinde 172 maçta forma giydi. 47 gol-33 asist üretti. Genç yıldız için "Topu ayağına isteyen değil, topa gelen, topu aldığında da hızlı çıkaran bir oyuncu"
yorumları dikkat çekiyor.