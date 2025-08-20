Marka değeri için el birliği

Türkiye Futbol Federasyonu, şans oyunu platformuRiva'da düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı. Yapılan anlaşmaylaAçıklama yapan Başkan Hacıosmanoğlu, ''Tüm futbol ailesinden ve paydaşlarımızdan,Ekstra kaynaklarla Türk futboluna bir nebze de olsa daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.