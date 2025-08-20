Marka değeri için el birliği

Türkiye Futbol Federasyonu, şans oyunu platformu Nesine ile geçtiğimiz sezon başlatılan iş birliğini bu sene de devam ettirdi.
Riva'da düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı. Yapılan anlaşmayla Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in resmi sponsoru olan Nesine, 2 ve 3. Liglerin de isim sponsoru oldu.
Açıklama yapan Başkan Hacıosmanoğlu, ''Tüm futbol ailesinden ve paydaşlarımızdan, Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımak için centilmenlik içerisinde el birliğiyle hareket edilmesini özellikle istirham ediyorum.
Ekstra kaynaklarla Türk futboluna bir nebze de olsa daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.