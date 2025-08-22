Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’ndan özel sahne! Etkinliklere ev sahipliği yapacak...

ÖZEL SAHNE TASARIMI

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yalnızca futbol karşılaşmalarında değil, yıl boyunca kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Özel tasarlanmış sahne sistemi sayesinde konserler için gerekli kurulumlar çok kısa sürede gerçekleştirilecek, etkinlik sonrasında sahne hızla sökülerek stadyum yeniden maçlara hazır hale getirilecek.

Bu sistemin en önemli özelliği, sahnenin çim sahaya hiçbir şekilde temas etmemesi olacak. Kurulum ve söküm süreci profesyonel bir şekilde yürütülerek çimler her zaman korunacak.

Tüpraş Stadyumu'nun Güney Tribünü'nde (Eski Açık) gerçekleşecek konser ve etkinliklere Ekim ayında start verilecek.