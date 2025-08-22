Norveç’ten alkışlanan karar İsrail maçı geliri Gazze’ye

N
orveç Futbol Federasyonu, Filistin'deki soykırıma sessiz kalmadı. Federasyon tarihi ve alkış alan bir karara imza atarak 11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda Norveç ile İsrail arasında oynanacak Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceğini açıkladı.
Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir" diye konuştu.