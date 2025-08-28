Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’dan ada çıkarması! Yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçildi

İngiliz kulübü Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Imran Louza için Karadeniz devi temaslarını resmi aşamada devam ettirecek. Ancak şu anda Louza tarafından gelen geri dönüşler beklentilerin altında kaldı.

Rusya'dan Lokomotiv Moskova kulübünün de Faslı orta saha Louza için devreye girmesi transferi zora soktu. Lokomotiv Moskova'nın deneyimli orta sahaya cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor yönetiminin, Imran Louza'ya yeni bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.