Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'dan ada çıkarması! Yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçildi
Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:13

Süper Lig’e Fatih Tekke yönetiminde 3’te 3 ile başlayan Trabzonspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Trabzonspor, son olarak orta saha transferi için gözünü adaya dikti. Faslı yıldızla ilgili ilk görüşmelerden beklenilen sonuç çıkmazken, oyunun birden fazla bölgede oynayabilmesi teknik ekibin transfere ayrı bir önem vermesine neden oldu.

Trabzonspor adada oynayan yıldız futbolcu için görüşmelere başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Faslı oyuncu Louza için olumlu rapor sundu. Louza'nın aynı zamanda defansif orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilmesi, teknik ekibin transfere ayrı bir önem vermesine neden oldu.

İngiliz kulübü Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Imran Louza için Karadeniz devi temaslarını resmi aşamada devam ettirecek. Ancak şu anda Louza tarafından gelen geri dönüşler beklentilerin altında kaldı.

Rusya'dan Lokomotiv Moskova kulübünün de Faslı orta saha Louza için devreye girmesi transferi zora soktu. Lokomotiv Moskova'nın deneyimli orta sahaya cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor yönetiminin, Imran Louza'ya yeni bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Imran Louza, orta sahada çok yönlü bir oyuncu profiline sahip. Defansif orta saha, merkez orta saha ve 10 numara olarak forvet arkasında da oynayabilen Faslı yıldız, sol ayağını çok iyi kullanıyor. 26 yaşındaki futbolcu duran toplarda da etkili bir görüntü çiziyor.

Bordo-mavililerin gündeminde yer alan Imran Louza, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un değişilmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Orta sahada istikrarlı yapısıyla düzenli forma şansı bulan Louza, bu sezon 2 resmi maçta oynadı, 1 asist yaptı ve 208 dakika sahada kaldı.

