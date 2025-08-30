Hocaları ‘7’ bitirdi!

Haziran 2018'de Fenerbahçe'de Başkanlığına seçilen Ali Koç'un 7 sezonluk görevi boyunca teknik direktörün biri geldi biri gitti. 5'i yabancı, 3'ü yerli olmak üzere 8 çalıştırıcı göreve gelirken,2018'de Cocu ile başlayan hoca değirmeninde 2025'te son giden Portekizli ünlü çalıştırıcı Mourinho oldu. Bu süre zarfında en başarılı teknik adam, ikinci dönemiyle İsmail Kartal'dı. 2.40 puan ortalaması tutturan 64 yaşındaki hoca, Koç zamanının en iyisi olarak dikkat çekti.