O artık F.Bahçe’nin sihirbazı

Giriş Tarihi: 30.8.2025

Kanarya, G.Saray’ın eski yıldızı Kerem’i renklerine bağladı. Benfica’ya bonuslarla 25 milyon Euro ödenecek. Milli futbolcu ise 4 yıllık imza atacak

Kanarya, Mourinho'yu göndermesinin ardından transferde flaş bir hamle yapıp Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine kattı. Çarşamba günü Benfica-Fenerbahçe maçında yeniden başlayan pazarlıklarda dün mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro'luk bonus teklifini Portekiz kulübü kabul etti. Dün sabah Benfica'nın idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaşan 26 yaşındaki oyuncu, çalışmaya katılmadı ve eşyalarını topladı. Yıldız futbolcu bugün Türkiye'ye gelerek A Milli Takım'ın kampına katılacak. Kerem'le 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşan Kanarya, tecrübeli futbolcuya senelik 6 milyon Euro maaş ödeyecek. Kerem'in ayrıca başarı bonusları da olacak.

KEREM'DE G.SARAY TEHLİKESİ!
BENFICA, transfer açıklamasında Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyururken "Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün 5 günlük cevap hakkı bulunuyor. Cimbom bu süreyi sonuna kadar kullanırsa; F.Bahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak. Satış onaylanırsa G.Saray, kârdan %10 pay alacak. Bu da 1 milyon Euro demek...

TAKİPTEN ÇIKAN ÇIKANA!
Kerem, sosyal medya hesaplarından G.Saray paylaşımlarının yanı sıra Fatih Terim'le ilgili görselleri de tamamen sildi. Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün de Kerem'i takipten çıkardı.

