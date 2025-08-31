Kocaelispor puanı 90+5’te kurtardı

Lig'in bir diğer maçında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta goller uzatma dakikalarında geldi.Körfez ekibinin bir golü VAR'dan döndü. 56'da Nonge'nin attığı gol, öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle hakem Yasin Kol tarafından iptal edildi. Kocaeli puanını 1 yaparken sarı-kırmızılılar da 2 puana yükseldi.