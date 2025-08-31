Kocaelispor puanı 90+5’te kurtardı

SÜPER
Lig'in bir diğer maçında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta goller uzatma dakikalarında geldi. Kayseri'nin golü 90+1. dakikada Benes'ten gelirken Körfez temsilcisi ise 90+5'te Bruno Petkovic'le beraberliği sağladı.
Körfez ekibinin bir golü VAR'dan döndü. 56'da Nonge'nin attığı gol, öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle hakem Yasin Kol tarafından iptal edildi. Kocaeli puanını 1 yaparken sarı-kırmızılılar da 2 puana yükseldi.