Yönetim satarsa saygı duyarım!

Giriş Tarihi: 31.8.2025

Okan Buruk, "Barış Alper, G.Saray'da kalırsa en doğru şekilde onu aramıza alacağız ve bağrımıza basarak sahip çıkacağız. Ama yönetim satarsa saygı duyacağız. Başkanımız en doğru kararı verecektir" dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Barış Alper Yılmaz'la ilgili bilgi verdi. Barış'a yardımcı olmaya çalıştığını aktaran tecrübeli hoca, "Yönetim, Barış Alper'i satarsa saygı duyacağız. Galatasaray'da kalırsa, en doğru şekilde onu burada aramıza alacağız ve bağrımıza basarak, ona sahip çıkmaya çalışacağız. Birkaç gün içinde sorun çözülecektir. Başkanımız en doğru kararı verecektir" dedi. Kaleci transferine de değinen Buruk, "2-3 tane kaleci alternatifimiz var. 1 kaleci kesinlikle kadromuza katacağız ama şu an ne durumda olduğumuz hakkında bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.
