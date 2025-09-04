Sağda kontenjan hamlesi Rensch!

Beşiktaş, Elan Ricardo ve Keny Arroyo'nun takımdan ayrılmasıyla açılan 2 yabancı genç oyuncu kontenjanının birini sağ bek transferine ayırdı. Bu bölgede Jonas Svensson ile yollarını ayırarak yabancı sayısını düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, defansın sağındaki hakkını genç kontenjanından kullanmak istiyor.Geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'ya transfer olan ancak Gasperini'nin planlarında yer bulamayan 22 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı kurmaylar, kiralama teklifiyle masaya oturdu.Daha önce takımdan ayrılmak istemeyen Hollandalı futbolcu, Roma'nın Wesley'i sağ beke dahil etmesiyle iyice geri plana düştü. Bunu fırsata dönüştürmek isteyen Kartal, hem İtalyan kulübü hem de oyuncu cephesiyle pazarlık halinde.