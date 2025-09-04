Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan kritik Hakan Çalhanoğlu kararı!

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, Osimhen, Sane, İlkay, Singo ve Uğurcan Çakır gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ayrıca kadrosunun önemli yapı taşlarını kaybetmek istemeyen Galatasaray, NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz için yaptığı astronomik teklifi de reddetti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Galatasaray'a gelmek istiyor.
Devler Ligi kadrosunu 2 Eylül akşamında UEFA'ya bildiren sarı-kırmızılılar, yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı listeye yetiştirmeyi başardı.
OLUMLU DÖNÜŞ ALINAMADI
Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter'den olumlu dönüş alamayan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için NEOM'dan gelen 40 milyon Euro'ya yakın teklifi yeterli bulmadı.
HENÜZ NETLİK YOK
Hakan ve Barış Alper'in durumu henüz kesinlik kazanmadı. NEOM, Suudi Arabistan'da transfer tahtasının kapanacağı 11 Eylül'e kadar masada olacak.
DURSUN ÖZBEK GERİ ADIM ATMIYOR
Milli futbolcu ayrılmak istiyor ancak Başkan Dursun Özbek geri adım atmaya yanaşmıyor. Galatasaray cephesi, yıldız futbolcuya 50 milyon Euro'ya yakın değer biçiyor.
HAKAN'IN BASKISI SÜRÜYOR
Şu anda A Milli Takım'da olan Hakan Çalhanoğlu ise bir yandan da kulübü Inter'e önünün açılması için baskı yapmaya devam ediyor.
BONSERVİSİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAK
Türkiye'de transfer dönemi 12 Eylül'de sona eriyor ve Hakan bu tarihe kadar Galatasaray'a transferi için bonservisini 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışacak.
OKAN BURUK TAKİPTE
Taraflar arasındaki görüşmeler aralıksız sürerken, teknik direktör Okan Buruk da gelişmeleri takip ediyor.