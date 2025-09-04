Yıldırım: Babasının parasıyla oynasın!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bu ay sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Adının bu süreçte birçok senaryo içinde speküle edilmesini istemeyen Yıldırım, "Teknik direktör adaylarının, 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem' diyerek Fenerbahçe'yi reddettiği bir vasatta yapılacak bir kongre ve bu kongrede aday olmak, şahsım içinöte bir anlam taşımaz" derken, "Kulüp başkanlığı, bir kariyer basamağı değildir. Kulüpler, başkanların 'başarılı adam' olmak arzularının nesnesi kılınamaz. Yöneticilik de oyun değildir.Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz" ifadelerini kullandı.