Galatasaray’da veda zamanı! Şampiyonlar Ligi listesine yazılmamıştı...

Galatasaray, altyapı kontenjanından bir fire verdiği Şampiyonlar Ligi listesine 24 oyuncu bildirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, 24. isim olarak genç stoperi Arda Ünyay'ı tercih etti. Liste dışında kalan sol bek Kazımcan Karataş'ı Amedspor istiyor. 22 yaşındaki ismin 1. Lig ekibine kiralanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takım, oyuncuyu 2022 yılında Altay'dan 1.14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da istediği süreleri alamayan genç oyuncu, geçen sezonu Orenburg'ta kiralık geçirmişti.