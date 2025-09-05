Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın istedi Adalı onay verdi: 2 kanat birden iniyor…

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın bir kanat oyuncusunun yanında bir kanat transferi daha yapılmasını istedi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri;
SOL KANAT İÇİN ALTERNATİF ÇOK
Beşiktaş sol kanat için birden fazla isimle temas halinde. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmelerde pek çok isim masaya yatırıldı.
ARMAND LAURİENTE İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta yine sol kanat transfer için Armand Lauriente en büyük adaylar arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 maçta 18 gol 6 asist yapan Lauriente kanat oyuncusu olmasına karşın skor üretmesiyle öne çıkıyor. Sassuolo'nın yıldız futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis beklediği iddia ediliyor.
ZURİKO DAVİTASHVİLİ AŞKI BİTMEDİ
Başkan Serdal Adalı'nın gönlümden geçen isim dediği Zuriko Davitashvili ile ilgili çalışmalar sürüyor. 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu için Saint-Etienne'nin yüksek bonservis beklentisi var.
FOTOMAC'ın haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder için ısrarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilere resmi teklifi sundu ve cevap bekliyor.
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.