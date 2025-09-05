Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın istedi Adalı onay verdi: 2 kanat birden iniyor…
Giriş Tarihi: 5.9.2025 09:08

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın istedi Adalı onay verdi: 2 kanat birden iniyor…

Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer sezonunda takımı adeta baştan kuran Kartal, pek çok oyuncu ile yollarını ayırıp eksik bölgelere takviyeler yaptı. Son olarak sağ kanada Vaclav Cerny’i alan Beşiktaş’ta gözler sol kanat transferine çevrildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın kadro derinliği açısından Serdal Adalı’dan 2 kanat transferi daha istedi. Başkan Adalı ise bu talebe onay verdi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri;

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın bir kanat oyuncusunun yanında bir kanat transferi daha yapılmasını istedi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri;

SOL KANAT İÇİN ALTERNATİF ÇOK

Beşiktaş sol kanat için birden fazla isimle temas halinde. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmelerde pek çok isim masaya yatırıldı.

STERLİNG ALTERNATİFLER ARASINDA

Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki Raheem Sterling, sol kanat transfer için alternatif isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncuya duruma göre kiralama formülü önerilecek.

ARMAND LAURİENTE İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta yine sol kanat transfer için Armand Lauriente en büyük adaylar arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 maçta 18 gol 6 asist yapan Lauriente kanat oyuncusu olmasına karşın skor üretmesiyle öne çıkıyor. Sassuolo'nın yıldız futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis beklediği iddia ediliyor.

ZURİKO DAVİTASHVİLİ AŞKI BİTMEDİ

Başkan Serdal Adalı'nın gönlümden geçen isim dediği Zuriko Davitashvili ile ilgili çalışmalar sürüyor. 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu için Saint-Etienne'nin yüksek bonservis beklentisi var.

FOTOMAC'ın haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder için ısrarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilere resmi teklifi sundu ve cevap bekliyor.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

