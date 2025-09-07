Yeni patron için son 24 saat!

Fenerbahçe camiası, kulübün resmi sitesinden yapılacak açıklamaya kilitlendi… Benfica maçının ardından 29 Ağustos'ta Jose Mourinho'nun kovulmasının üzerinden 1 hafta geçerken henüz yeni teknik adam belli olmadı. Sarı-lacivertliler, ilk hedef olarak belirlediği Luciano Spalletti'den olumlu geri dönüş alamazken Ange Postecoglou da kendisine yapılan tekliği kabul etmedi. Alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, yerli olarak tek aday. Asbaşkan Hamdi Akın'a sunum yapan ve sportif direktör Devin Özek ile de görüşen Kartal, ilk 11'ini bile belirledi.

ÖZEK YABANCI TEKNİK ADAMDAN YANA

Ancak Özek'in yabancı teknik adamdan yana olduğu ve birçok hocadan sunum aldığı bildirildi. Bu isimlerin de Edin Terzic, Zinedine Zidane ve Domenico Tedesco olduğu aktarıldı. 4 teknik direktörle ilgili de detaylı bir rapor hazırlayan Özek'in, Başkan Ali Koç ile görüşeceği ve son kararın verileceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yeni hocasının yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor. Teknik direktör olarak sadece Dortmund'u çalıştıran Terzic, 1 senedir boşta… Belçika Milli Takımı ile yolları ayrılan İtalyan Tedesco ise Ocak ayından bu yana takım çalıştırmıyor. Real Madrid efsanesi Zidane da 2021'den beri teknik direktörlük yapmıyor.

11'İNİ BİLE HAZIRLADI!

İsmail Kartal'ın, Devin Özek ile görüşmesinde kafasındaki oyun planını, sistemini ve ideal 11'ini sunduğu öğrenildi. Trabzonspor maçı için harıl harıl çalışan 64 yaşındaki teknik adam, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkmayı planlıyor. Savunma çizgisini önde kurmayı hedefleyen başarılı hoca, özellikle tempolu ve pres gücü yüksek bir yapı kurmak istiyor. Defansta Semedo, Çağlar, Skriniar ve Brown dörtlüsünün önünde Fred ve Alvarez'i düşünen Kartal, sağ kanatta Asensio'yu kullanmayı planlarken sol kanatta da Kerem'i sahaya sürmeyi düşünüyor. On numarada Talisca'ya, en uçta ise Jhon Duran'a formayı teslim edecek. Toplantıda yalnızca sistem değil, futbolcularla iletişim ve saha içi roller de masaya yatırıldı. Kartal, savunmayı öne çıkararak ligde ilk yarılardan fişi çekmeyi planlıyor.



RESMEN ADAY OLAN KOÇ, X'TE HESAP AÇTI!

F.BAHÇE'DE 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan Ali Koç'tan beklenen hamle geldi. Gerekli imzayı toplayarak Divan Kurulu'na teslim eden Koç, Sadettin Saran'ın ardından 'resmen' aday oldu. Ayrıca başkan Koç'un kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı anons edildi. 'Gücümüzsevdamız' adıyla açılan hesapta adaylık çalışmalarına dair duyuru ve gelişmeler paylaşılacak.

AYKUT KOCAMAN'DAN SARAN'A OLUMSUZ YANIT!

TEKNIK direktör Aykut Kocaman, F.Bahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın kendisine yapmış olduğu futbol şube sorumluluğu teklifine sıcak bakmadığını açıkladı. Teknik direktörlüğü bırakmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kulandı: "Ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir. Sadettin Bey'in kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."