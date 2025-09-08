Bizim çocuklara boğa çarptı!

6-1 SONRASI ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETMİŞTİ
6-0'lık farklı İspanya yenilgisi akıllara Ay-Yıldızlılar'ın daha önceki sonuçlarını getirdi. Milliler resmi maçlar dikkate alındığında en farklı mağlubiyetini 1984 ve 1987'de İngiltere'ye (8-0/8- 0) karşı aldı. 1928'de Mısır'a 7-1 kaybeden Türkiye, 1965'te Çekoslovakya'ya 6-0, 1962'de İtalya'ya aynı skorla boyun eğerken 1954'te de Almanya'ya 7-2 yenildi. En yakın farklı mağlubiyet ise 2021'de Hollanda'dan aldığımız 6-1'di. Bu mücadelenin ardından dönemin teknik direktörü Şenol Güneş görevinden ayrılmıştı.
DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?
Gruplarında ilk sırayı alanların direkt katılacağı Dünya Kupası için grup ikincilerinin de şansı bulunuyor. İkinci bitiren 12 takım, Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım ile dörderli gruba ayrılarak dörtlü turnuva oynayacak ve buradan da toplam 4 ülke vize alacak.
KONYA'DA BU KEZ GÜLEMEDİK
A Milli Takım, kritik randevularından zaferle çıktığı Konya'da bu kez aradığını bulamadı. 2014'ten bu yana Konya'daki yeni statta oynanan 8 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Türkiye dün İspanya'ya takıldı. Ay-Yıldızlılar daha önce Konya'da Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı da 3-0 yenmişti.
6 YEDİ 6 KURTARDI
A Milli Takım farklı skorla mağlup olurken farkın daha da artmamasında Uğurcan Çakır'ın da etkisi vardı. 6 golü kalesinde gören deneyimli file bekçisi mutlak gollük olan 6 pozisyonda da kurtarışa imza atarak gole engel oldu. Uğurcan Çakır, 1 kez de top uzaklaştırdı.
643
Türk Milli Takımı, 102 yıllık tarihindeki 643. sınavı İspanya karşısında verdi. Ay-Yıldızlılar 252 galibiyet, 150 beraberlik alırken 241. Yenilgi İspanya'dan geldi.