Bizim çocuklara boğa çarptı!

6-0'lık farklı İspanya yenilgisi akıllara Ay-Yıldızlılar'ın daha önceki sonuçlarını getirdi. Milliler resmi maçlar dikkate alındığında en farklı mağlubiyetini 1984 ve 1987'de İngiltere'ye (8-0/8- 0) karşı aldı. 1928'de Mısır'a 7-1 kaybeden Türkiye, 1965'te Çekoslovakya'ya 6-0, 1962'de İtalya'ya aynı skorla boyun eğerken 1954'te de Almanya'ya 7-2 yenildi. En yakın farklı mağlubiyet ise 2021'de Hollanda'dan aldığımız 6-1'di. Bu mücadelenin ardından dönemin teknik direktörü Şenol Güneş görevinden ayrılmıştı.Gruplarında ilk sırayı alanların direkt katılacağı Dünya Kupası için grup ikincilerinin de şansı bulunuyor. İkinci bitiren 12 takım, Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım ile dörderli gruba ayrılarak dörtlü turnuva oynayacak ve buradan da toplam 4 ülke vize alacak.A Milli Takım, kritik randevularından zaferle çıktığı Konya'da bu kez aradığını bulamadı. 2014'ten bu yana Konya'daki yeni statta oynanan 8 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Türkiye dün İspanya'ya takıldı. Ay-Yıldızlılar daha önce Konya'da Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı da 3-0 yenmişti.A Milli Takım farklı skorla mağlup olurken farkın daha da artmamasında Uğurcan Çakır'ın da etkisi vardı. 6 golü kalesinde gören deneyimli file bekçisi mutlak gollük olan 6 pozisyonda da kurtarışa imza atarak gole engel oldu. Uğurcan Çakır, 1 kez de top uzaklaştırdı.Türk Milli Takımı, 102 yıllık tarihindeki 643. sınavı İspanya karşısında verdi. Ay-Yıldızlılar 252 galibiyet, 150 beraberlik alırken 241. Yenilgi İspanya'dan geldi.