Eyüpspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi

Eyüpspor Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının gününü değiştirdiğini belirtti. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;
EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI TARİHİ DEĞİŞTİ
TFF yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan müsabakanın, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.