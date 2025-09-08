Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi
Giriş Tarihi: 8.9.2025 15:49

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının gününü değiştirdiğini belirtti. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI TARİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının gününü değiştirdi.

TFF yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan müsabakanın, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile Galatasaray 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beINsports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

