İspanyol senfonisine Türkiye sessiz kaldı

İspanya karşısındaki farklı yenilgimiz, Avrupa basınında en çok konuşulan haberlerden oldu. İspanyol Marca, "Türkiye, grubun tek başına lideri olan İspanya'nın muhteşem oyunu ve sayısız gol fırsatları karşısında hiçbir şey yapamadı" ifadelerini kullanırken As ise maçı "Pedri ve Merino'nun senfonisi" başlığı ile verdi. Portekiz'den A Bola, İspanya'nın rahat futbolunu öne çıkarırken "İspanya, Pedri ve Merino'nun muhteşem performansıyla Türkiye'yi mağlup etti. İspanyollar, Türk takımına şans tanımadı ve grubun tek lideri oldu" yorumu vardı. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe ise şu sözlerle maçı anlattı: "İspanya, muhteşem gollerle şov yaptı. Hücumda muhteşem bir performans sergileyen İspanya, Türkiye'yi 6-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yolunda rahat bir şekilde ilerlemeye devam etti."