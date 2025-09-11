1.5 yılda şampiyonluk gelmezse giderim!

Başkan Adayı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek seçim öncesi TSYD'nin Levent Tesisleri'nde basınla buluştu. Saran şunları söyledi: 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Koskoca dünya kulübü için birilerinin cebine muhtaçmış gibi bir algı yaratılıyor. Aziz Yıldırım'la da görüşeceğim ama adaylık için destek istemeyeceğim.Takımın başına bir hoca gelmemiş olsaydı, seçimi kazandığımızın akşamında Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'i Samandıra'ya davet edecektim. Seçilirsek Tedesco'ya her türlü desteği vereceğiz.