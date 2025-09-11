‘Biz Türkiye’nin en değerli kulübüyüz’

alatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda söz aldı ve kulübün mali yapısı, tesisleşme hamleleri, sportif başarı hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, mali tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Temmuz itibarıyla Galatasaray'ın geçmişten gelen hiçbir borcu kalmadı.Bundan kimse endişe etmesin" dedi. Özbek ayrıca yapılan sermaye artışıyla kulübün değerini 13.5 milyar TL'ye çıkardıklarını,Türkiye'nin en değerli spor kulübü olduğunu vurguladı.