Samandıra’dan tam not aldı!

İstanbul'a salı akşamı inen ve otele gitmeyip Samandıra Tesisleri'ne kamp kuran Domenico Tedesco ortama samimi bir giriş yaptı. Malzemecisinden, aşçısına kadar tüm personelle tanışan İtalyan asıllı Alman teknik adam için yapılan ilk yorumlar "Sıcakkanlı ve alçakgönüllü" oldu. Genç hoca, yıldızlar topluluğu kadrosundaki isimlere de iletişime açık olduğunu hissettirdi. Trabzonspor maçına kadar Samandıra'da kalacak olan Tedesco sadece antrenmanlarda değil idman dışında da oyuncularıyla zaman geçirip, herkesin düşüncesini ve fikrini öğrenmeye çalışan bir tablo çizdi.



YARIN İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşma sağladığı hocası Tedesco, bir kez de basın önünde imza atacak. Tören, yarın saat 12.00'de Samandıra Tesisleri'nde yapılacak.



AKLINDA OFANSİF OYUN OLACAK

Başkan Ali Koç, Mourinho ile tünelin ucunu göremedikleri için yolları ayırdıklarını söylerken yeni hoca Tedesco için şu yorumu yaptı: "Tedesco her anlamda çok hazırdı. İkinci görüşmeden itibaren bize rakip analizleriyle geldi. Kendisine de birçok teklif vardı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 başarısı elde etmiş, Avrupa Ligi'nde yarı final görmüş, bireysel oyuncu performanslarını önemli anlamda geliştirmiş bir isim. Aklında önce ofansif oyun olan ancak esnek oyun anlayışına da sahip bir isim."