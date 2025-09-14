Dev kapışma

Süper Lig'de sezonun ilk büyük karşılaşması bugün Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Tedesco yönetimindeki ilk maçında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendiren iki ekip de sahaya 3 puan hedefiyle çıkıyor. Chobani Stadı'ndaki mücadele, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı final nedeniyle saat 20.00'den 19.00'a alındı.



GÖZLER İKİ TAKIMDA DA YENİLERDE

Kanarya'da takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Fırtına'da da yeni transferler kaleci Andre Onana ve Ernest Muçi siftah yapmaya hazırlanıyor. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puana sahip. İlk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor'un ise 10 puanı var.





KALEDE YILDIZ GEÇİDİ!

MANCHESTER City'den F.Bahçe'ye gelen Ederson ile Manchester United'dan Trabzonspor'a transfer olan Onana yeni kulüplerinde ilk kez eldivenleri giyecek. İki file bekçisi, transferleri gerçekleşmeseydi bugün Premier Lig'de birbirlerine rakip olacaktı. Ancak kaderin cilvesi iki tecrübeli kaleci, İstanbul'da saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

KEREM TAM KONSANTRE

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak olan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşılaşmasına özel olarak hazırlandı. Kritik müsabakada taraftarlarla kucaklaşacak olan tecrübeli kanat oyuncusu, takımına skor katkısı sağlayarak sarı-lacivertli ekipteki kariyerine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.