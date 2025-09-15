Formayı artık çıkarma!

Ve Galatasaray'da bir ay süren Barış Alper Yılmaz krizi çözüldü. Eyüpspor maçı öncesinde taraftarla bütünleşen Barış Alper, galibiyet üçlüsünü tribünlere çektiren ilk isim oldu. Skor 0-0 iken oyuna giren ve maçı çeviren isim olan milli oyuncuyu soyunma odasında hocası Okan Buruk özel olarak kutladı. Buruk, maç eksiği nedeniyle yedek bıraktığı Barış Alper'isözleriyle motive etti. Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak Barış, Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapacak.Yönetim, garanti ücreti 100 milyon TL olan Barış Alper'in sözleşmesinde iyileştirme planlıyor. Barış'ın performansına bağlı 40 milyon TL'ye yakın bonusu olacak.