Heyecan hız kesmiyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda dün başlayan 2. eleme turu müsabakaları devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu dev turnuvada bugün toplam 26 karşılaşma oynanacak. Bunların 3'ü A Spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak.


GÜNÜN PROGRAMI

14.00......Karadeniz Ereğli Bld.-Bursaspor.................A Spor
14.30......Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat
14.30......Dersim-Kızılkaya Tarım Şanlıurfa
14.30......Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK
14.30......Kahramanmaraş-Karaman FK
15.00......Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF.
15.00......Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Bld.
15.00......Galata SK-Beykoz Anadolu
15.00......Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze
15.00......Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl
15.00......GMG Kastamonu-Fatsa Bld.
15.00......Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK
15.00......Merkür Jet Erbaa-Pazar

15.00......Silifke Bld-Kahramanmaraş İstiklal
15.00......Kütahya-Altınordu
15.00......Soma-Astor Enerji Çankaya
15.00......Kepez-Denizli İdmanyurdu Güreller
16.00......Özbelsan Sivas-Şiran Yıldız..........................A Spor
18.00......Seza Çimento Elazığ-12 Bingöl...................A Spor
19.00......Niğde Bld.-Kuzeyboru 68 Aksaray Bld.
19.00......Bornova 1877 S.Y.-Aliağa Futbol
19.00......Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK
19.00......Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK
19.00......Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor
19.00......Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor
19.00......Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor

