Osimhen Almanya’ya gidiyor

Milli Takımı ile sahaya çıktığı Ruanda maçında sakatlanan, ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Victor Osimhen'in tedavisi sona erdi. Pazartesi günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Osimhen, Frankfurt maçı için Almanya kafilesinde olacak. Ağrıları tamamen geçerse Nijeryalı yıldız ilk 11'de sahaya çıkacak.