Torreira’yı atan hakem Frankfurt’ta sahada

Ligi'nde Eintracht Frankfurt- Galatasaray arasında yarın oynanacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Daniele Chiffi olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Dennis Higler ise AVAR olarak görev yapacak. Guida, daha önce Başakşehir-Heidenheim (3-1), Slovenya-Türkiye 0-1 ve 15 Ağustos 2023'te G.Saray-Olimpija Ljubljana maçını yönetmişti.