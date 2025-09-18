Eyvah eyvah!

Nijerya Milli Takımı'nda ayak bileğinden sakatlanan Victor Osimhen'in Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bugün deplasmanda oynayacağın Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilmesi hedefleniyordu. Ancak sağlık ekibinden beklenen iyi haber gelmedi. Dünkü idmana çıkmayan yıldız futbolcu, Almanya'ya götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un, golcü futbolcunun yerine forvette Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planladığı, Mauro İcardi'yi ise hamle oyuncusu olarak düşündüğü öğrenildi. Osimhen'in ise bu hafta sonu da forma giymesinin zor olduğu ve 30 Eylül'deki Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelebileceği belirtildi.



TOPPMÖLLER: G.SARAY OLAĞANÜSTÜ

EİNTRACH Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Cimbom'a övgüler yağdırdı. Genç çalıştırıcı, "Galatasaray olağanüstü bir takım. Çok tecrübeli ve kaliteli isimlere sahipler. Böyle bir kadroya karşı oynamak kolay olmayacak. Ancak biz bu maça özel bir hazırlık yapmadık. Genel oyun prensiplerimizle sahada olacağız. Galatasaray'ı kalemizden uzak tutmalayız, çünkü her an her şeyi yapabilirler" diye konuştu.