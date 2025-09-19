İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 3-1'lik skorla geçti.6. dakikada Geraldo'nun ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda kaleci İsa, sol köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.10. dakikada İstanbulspor atağında sol taraftan yapılan yerden ortada Loshaj'ın gelişine vuruşunda kaleci Ahmet topu çeldi. Pozisyonun devamında Vorobjovas'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.12. dakikada Yusuf Ali'nin sol taraftan pasında ceza sahası içinde Loshaj'ın vuruşunda, top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 1-054. dakikada Emrecan Uzunhan'ın çıkarken kaptırdığı topu kazanan Eze, pasını sağ taraftaki Oğulcan'a attı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.57. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra içeri çevirdiği topu Oğuz Gürbulak penaltı noktası üzerinde tamamladı. 1-167. dakikada Vorobjovas'ın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Sambissa'nın içeri çevirdiği topu Krstovski filelere yolladı. 2-190+4. dakikada Duhan'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleciden seken topu uzak köşede önünde bulan Mamadou, kaleci Ahmet'i çalımladıktan sonra ağlara gönderdi. 3-1Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Oğuzhan Yazırİstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Ali Şahin Yılmaz dk. 72), Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Emrecan Uzunhan, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 78), Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (Sambissa dk. 65), Krstovski (Mamadou dk. 78)Yedekler: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vefa Temel, Cham, Demir Mermerci, Enver Cenk ŞahinTeknik Direktör: Mustafa Alper AvcıÇorum FK: Ahmet Kıvanç, Üzeyir Ergün (Caner Osmanpaşa dk. 70), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Samudio dk. 70), Ferhat Yazgan, Geraldo (Aleksic dk. 46), Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk. 66), Pedrinho (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Yusuf Erdoğan, Emeka EzeYedekler: Sehic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Eren KaradağTeknik Direktör: Tahsin TamGoller: Loshaj (dk. 12), Krstovski (dk. 67), Mamadou (dk. 90+4) (İstanbulspor), Oğuz Gürbulak (dk. 57) (Çorum FK)Sarı kartlar: Ologo (İstanbulspor), Attamah (Çorum FK)