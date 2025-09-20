Claudio Marchisio’dan Kenan Yıldız iddası!

Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio, Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu yaptığı açıklamada "Kenan Yıldız sadece yaratıcı bir oyuncu değil, aynı zamanda çok çalışan birisi. Bu kadar genç ve yetenekli bir oyuncu, takım arkadaşlarından başlayarak herkesi etkiliyor ve heyecanlandırıyor. Bremer, Kenan'ın Juventus'un Lamine Yamal'ı olabileceğini söylerken haklıydı." İfadelerini kullandı.

İtalyan eski futbolcu, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmeyi hak ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Evet, çünkü yabancı olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Bu günlerde, Avrupa'da bu kadar güçlü ve rağbet gören, kulübünde kalarak bir simge haline gelmeyi ve kazanmayı hayal eden böyle bir oyuncu bulmak kolay değil. Kenan Yıldız, böyle bir oyuncu ve kulübün sözleşmesini yenilemek için ekonomik çaba sarf etmesi gerekiyor. Kenan Yıldız, bunu hak ediyor."