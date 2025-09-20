Nwakaeme liste dışı

Trabzonspor, fazla olan +1 yabancı sorununu çözdü. TFF'nin 14 yabancı kuralından dolayı bordo-mavililer, bildirdiği A Takım oyuncu grubundan sol hamstring sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'yi çıkardı. Nijeryalı sol kanat, ara transfer dönemine kadar sakatlığı geçse dahi forma giyemeyecek. Nwakaeme'nin Trabzon ile sözleşmesinin devam edeceği ve sakatlığını atlatması durumunda idmanlara dahil edileceği öğrenildi. 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon imza parasıyla beraber 2 milyon Euro alacak.

FIRTINA EVİNDE SERT ESECEK

SAHASINDA bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe yenilgisini affettirmek istiyor. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 5 müsabakadan 3 galibiyet-1 beraberlik-1 mağlubiyet alan Fırtına'da cezalı Okay ve Oulai olmayacak. Sakatlığı geçen Pina sağ beke geri dönecek.