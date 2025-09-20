Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri O seviyenin çok altındayız
Giriş Tarihi: 20.9.2025

O seviyenin çok altındayız

Yalçın: “Futbol artık güçlü oyuncularla oynanan tempolu bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız ama işler kolay değil.”

Ogün ŞAHİNOĞLU
O seviyenin çok altındayız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımı ve oynadıkları oyunu eleştirdi. Deneyimli hoca, "Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar" dedi. Yalçın şöyle devam etti: "Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabi ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama… Böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."
ARKADAŞINA GÖNDER
O seviyenin çok altındayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz