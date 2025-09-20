Talisca’ya hocasından penaltı yasağı

SÜPER Lig'de Alanyaspor ile kendi evinde 2-2 berabere kalarak zirve yarışında çok kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe'de penaltı atışından yararlanamayan Anderson Talisca, tribünlerce ıslıklanmıştı. Göztepe'nin ardından Alanya karşısında da beyaz noktada başarılı olmayan Brezilyalı yıldız için hocasından flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, Sambacı'nın penaltı atmasını yasakladı. Talisca, bundan sonra sadece frikikte topun başına geçecek. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de kullandığı iki penaltıyı da kaçıran tecrübeli futbolcu, daha önceki dört penaltının tamamını gole çevirmişti.

YENİ YARDIMCI YANOVA

FENERBAHÇE, Tedesco'nun yanına yardımcı antrenör olarak S.Arabistan ekibi Al-Ahli'de görev yapan Engin Yanova'yı getiriyor. Daha önce Almanya'nın alt yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlük yapan 48 yaşındaki isim Bavyera Federasyonu'nun da eğitim sorumlusuydu.