Antalya son anda puan kaptırdı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Antalya Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 52'de Georgiy Cikiya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadele bu sonuçladerken konuk ekip 90+2'de Laszlo Benes ile son anda eşitliği yakalayarak beraberliği kurtardı. Antalyaspor 10 puana ulaştı. Henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor ise 4 puana yükseldi.Kayserispor çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.