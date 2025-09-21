Fenerbahçe’de karar günü

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi çattı… Sarı-lacivertlilerdedün start aldı. Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını gerçekleştirdi. Bugün ise kongre üyeleri, yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak seçimde oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasındaSandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak veMevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması öngörülüyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.