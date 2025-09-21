Fenerbahçe’de karar günü

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi çattı… Sarı-lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul
dün start aldı. Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını gerçekleştirdi. Bugün ise kongre üyeleri, yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak seçimde oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında 50 ayrı sandıkta gerçekleştirilecek.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.
ALİ KOÇ 4. KEZ
Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
KONGREYE REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması öngörülüyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.