Kupa borcumu ödeyeceğim!

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde yaptığı konuşmada camiadaki kutuplaşmayı bitireceklerini söyledi. Bu sezon ligde zafere ulaşacakları sözünü veren Koç şöyle konuştu:Bu sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçemizin yarınlarına sahip çıkma seçimidir.Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz.Sırf taraftarın hoşuna gidecek popülist vaatler peşinde koşmadık. Fenerbahçe'yi zor şartlarda aldık ve onarımını tamamladık. Atılım dönemine geçtik.Camiamıza şampiyonluk borcumuz var. Bu sezon bu borcu da ödeyeceğiz. Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız! Olamazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız. Sizler için maddi bağımsızlığın anlamı yok ama bunu başardık.Başkan adayı Sadettin Saran, F.Bahçe için her şeyi göze aldığını belirterek şunları söyledi:F.Bahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez.Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak diye korku saldılar. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. F.Bahçe için gözümü kırpmam.2018'dedeğişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persie'ler, Nani'ler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır.Sürekli taraftarı suçladınız. Hocaları değiştirip, alelacele transferlere yöneldiniz.Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim.Saran, Ali Koç'un kendisini hedef alan sözlerine şu yanıtı verdi: "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi."Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk gün gergin geçti. Chobani Stadı'ndaki kongrede, denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşmalara kısa süreliğine ara verdi.Daha sonra Mosturoğlu ve yönetim kurulundan birkaç ismin kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi. Yaşanan olaylarda Sadettin Saran destekçilerinin olduğu locaya kahve bardağı fırlatıldığı belirtildi.Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin borcunu açıkladı.Vodina, Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu duyurdu.Genel kurulda F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi. 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu. Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti. Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.