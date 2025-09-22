Fener ışık vermiyor!

Asensio ve Kerem'den siftah

Fenerbahçe'de Asensio dün akşam ilk kez 11'de yer alırken sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, Avrupa'nın 10 büyük liginde Real Madrid'in (Ağustos 2018) ardından ikinci defa bir takımla bunu başardı. Kerem Aktürkoğlu da ilk asistini yaptı.

İKİNCİ YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK

Fenerbahçe, karşılaşma boyunca 9 şut denemesinde bulunurken sadece 2 kez isabet sağlayabildi. Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla fırsat bulması beklenen sarılacivertliler, ikinci yarıda çerçeveyi 1 kez bile tutturamadı. Ev sahibi takım ise 17 şutta 2 isabetle oynadı.

'BU RAHATLIK KABUL EDİLEMEZ'

Ederson, Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra çok rahat oynadıklarını vurguladı. Fenerbahçeli kaleci, "Böyle bir rekabet içerisindeysiniz bu şekilde rahat oynamanız kabul edilemez" dedi.

FORVET OYNAYAN TALISCA SIFIR ÇEKTI

KASIMPAŞA karşısında En-Nesyri'nin yerine forvette başlayan Talisca, sahada kaldığı 59 dakika boyunca yokları oynadı. Göztepe ve Alanya maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle eleştirilen Sambacı, son sınavında da şutta, kilit pasta, ikili mücadelede sıfır çekti. 15 kez topla buluşan Brezilyalı oyuncu, 5 top kaybı gerçekleştirdi. Hiç faul alamaması da dikkat çekti.

SEMEDO: HERKES AYNAYA BAKMALI

F.BAHÇE'NİN Portekizli yıldızı Nelson Semedo, Kasımpaşa karşısında çok kötü bir iş çıkardıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Böyle puan kaybı yaşayamayız. Böyle devam edersek çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum" diye konuştu.