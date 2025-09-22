Saran: düşmanlarımız düşünsün

Seçim sonucunun belli olmasının ardından Ali Koç, Saran'ın locasına giderek rakibini kutladı. İkili seçim sonuçlarının açıklanacağı noktaya da birlikte geldi. Yeni başkan burada yaptığı ilk açıklamada, "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Şampiyon olana kadar bayram yok, izin yok, kutlama yok. Ali Koç 7 senelik başkanımız ve bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik, beraberlik olsun. Ali Bey'le olan dostluğumuz inşallah daha da güçlenir ve 3 başkan kupayı birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim. Birlik beraberliği sağlarsak artık düşmanlarımız düşünsün" dedi. Saran, yapıcı tüm eleştirileri önemseyeceklerini belirtirken yeni teknik direktör Tedesco'nun sonuna kadar arkasında kalacaklarını da sözlerine ekledi.

ETRAFINDA KENETLENECEĞİZ

7 yıllık görev süresi biten Ali Koç sözlerine "38. başkanımız camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek başladı ve şunları söyledi: "Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisini gösterdik. Son derece medeni bir seçim oldu. Az farkla Sadettin Saran kazandı. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları dışarda arama zamanı. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı" dedi.