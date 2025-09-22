Sergen Yalçın’dan yıldız oyuncuya özel ilgi!

ABRAHAM VE RAFA'YA ÖZEL İLGİ

27 yaşındaki futbolcu adeta kontak kapatırken, bu nedenle hücumda da etkinlik azaldı. Sergen Yalçın ve ekibi Abraham ile Rafa Silva'yı yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük çaba sarfediyor. Hırsıyla bilinen Abraham'ın da 5 maçlık suskunluğunu bozmak için Kayserispor mücadelesine odaklandığı aktarıldı.