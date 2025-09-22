Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya özel ilgi!
Giriş Tarihi: 22.9.2025 12:27 Son Güncelleme: 22.9.2025 12:34

Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya özel ilgi!

Sezona 6 golle başlayıp ortalığı kasıp kavuran ama son 5 maçta sesi çıkmayan İngiliz golcüyle hocası Sergen Yalçın özel olarak ilgileniyor.

Sergen Yalçın’dan yıldız oyuncuya özel ilgi!

Beşiktaş'ın yazın Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham sezona fırtına gibi girerken devamında suskun kaldı.

İlk 5 resmi maçta 6 gol, 1 asist kaydederek sükseli bir başlangıç yapan İngiliz yıldızın performansı herkesi mutlu etmişti ancak devamı aynı şekilde olmadı. Sonrasında ikisi Lausanne'a karşı, diğerleri ise Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçları olmak üzere 5 karşılaşmada skor katkısı veremedi.

ABRAHAM VE RAFA'YA ÖZEL İLGİ

27 yaşındaki futbolcu adeta kontak kapatırken, bu nedenle hücumda da etkinlik azaldı. Sergen Yalçın ve ekibi Abraham ile Rafa Silva'yı yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük çaba sarfediyor. Hırsıyla bilinen Abraham'ın da 5 maçlık suskunluğunu bozmak için Kayserispor mücadelesine odaklandığı aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya özel ilgi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz