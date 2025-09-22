Trendyol Süper Lig’de dün

Başakşehir kaçtı Alanya yakaladı

Ligde ilk galibiyetini hafta içinde alan Başakşehir ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Başakşehir, 29'da Shomurodov ile öne geçti. Alanya ikinci devrede kendine geldi. Rakibin savunmadaki hatasını iyi değerlendiren Uchenna Ogundu, 51'de dengeyi getirdi. Başakşehir'de Shomurodov hemen ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile ikinci maçında ilk puan kaybını yaşadı.



KOCAELISPOR KAZANMAYI UNUTTU

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, 6. haftada da galibiyetle tanışamadı ve sahasında Çaykur Rize ile yenişemedi: 1-1. Maça istekli başlayan Körfez ekibi, bulduğu fırsatları bir türlü sonuca dönüştüremedi. İlk devrenin uzatma anlarında Rize, Olawoyin'in 45+1'deki golüyle öne geçerken Kocaeli, 45+13'te Petkovic'in penaltısıyla cevap verdi. Devreden sonra iki takım da yüklendi ancak sonuç değişmedi. 2 puana çıkan Kocaeli, ligde son sıraya demir attı. Rize ise 5 puana yükseldi.



SAMSUN 90+3'TE ZAFERE UÇTU

Nefes nefese mücadelede Samsunspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek uzatmada 3-2 devirdi. Satka'nın kendi kalesine golüyle yenik duruma düşen Karadeniz ekibi, 52'de Anıl Yiğit (kk) ve 54'te Ndiaye ile öne geçti. Farkı açacak fırsatlardan eli boş dönen Samsun, son 10 dakikada maçtan düştü. Karagümrük, 81'de Fofana ile dengeyi getirdi. 'Maç bitti' derken 90+3'te sahne alan Musaba, Samsun'a 3 puanı getirdi.



Sakarya geri düştü galibiyeti Kakuta ile söktü aldı: 2-1

Sakaryaspor, kötü gidişatını Amed önünde bitirdi. Geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan Tatangalar, 3 maç sonra galip geldi. Sakarya, 26. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle geriye düştü. Gael Kakuta, devre bitmeden 43'te eşitliği sağladı, 66'da ise galibeyeti getirdi. Ligde ikinci zaferini elde eden Sakarya, 8 puana yükseldi. Amed ise bu sezon 6. maçında 2. yenilgisini aldı. Diğer sonuç: Sarıyer-Pendik: 0-2.