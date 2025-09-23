Bu yol çetin!

F.Bahçe'de Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı önceki gün sona erdi. Rakibinin 12 bin 68 oyuna karşılık 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı seçildi. Yeni başkan ve ekibini ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Çünkü şampiyonluk hedefiyle yüksek maliyetli transferler yapıldı. Kerem Aktürkoğlu transferine eski yönetici Hakan Safi'nin sponsor olduğu biliniyordu (25 milyon Euro). Pek çok futbolcunun ödemelerinde yöneticiler devredeydi. Mourinho ve Ali Koç'a güvenerek gelen pek çok yabancı futbolcu iki ismin gitmesiyle büyük şaşkınlık içinde. Yeni başkan öncelikli olarak Samandıra'ya güven verecek ve takımla yemek yiyecek. Burada başkan Saran takıma bir konuşma yapacak. Bu arada sporcu ve teknik heyet için her ay 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Personel ve tesis giderleri, menajer ödemeleri ücreti artırıyor. Mourinho'nun 10.5 milyon Euro'luk tazminatı da yeni yönetime kaldı...



HIRVATİSTAN'A GİTMİYORLAR

F.Bahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'un takımla birlikte Dinamo Zagreb maçı için Hırvatistan'a gideceğini söylemişti. Saran, "Kafile belirlendi, hazırlıklar yapıldı. Ali Koç'a, 'Siz kafileyle gidin, biz mazbatayı perşembe ya da cuma alırız' dedik" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Koç ve yönetiminin, Zagreb'e gitmeyeceği bildirildi.



SADETTİN SARAN'IN YÖNETİMİ

Adem Köz

Orhan Demirel

Taner Sönmezer

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Murat Salar

Ufuk Şansal

Olcay Doğan

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Ozan Vural

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Orhan Orakçıoğlu

Gökhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Serhan Yılmaz



ALIİ KOÇ İTİRAZ ETMEDİ, UEFA YAKIN TAKİPTE!

Eski başkan Ali Koç'un seçim sonuçlarına itiraz etmesi halinde oylar yeniden sayılacaktı. Ancak dün saat 17.00'ye kadar Koç'tan böyle bir itiraz gelmedi. Böylece Saran'ın başkanlığı resmileşti. Bu arada Saran'ın, bahis şirketini seçim sonuçları açıklanmadan kapatmasının UEFA ve FIFA tarafından iyi niyet göstergesi olarak kabul edileceği ve başkanlığı konusunda bir sıkıntıya neden olmayacağı öğrenildi.

KUTLUALP KABUL ETTİ

ADAYLIKTAN Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp, Saran'ın yaptığı Futbol A.Ş. Başkan Vekilliği teklifini kabul etti.